Пианистът Евгени Генчев гостува в студиото на „Тази събота“, за да сподели подробности около новия си проект „Валсът на розите“, в който си партнира с актьора Мариус Куркински. Предстоящите концерти ще се проведат в Пловдив, Варна и Бургас. Освен музикалното си творчество, Евгени с вълнение коментира и най-актуалните събития през последните дни, свързани с тежките катастрофи и жертвите по пътищата.

„Разбирам вълнението на младите шофьори, но всеки трябва да си знае лимита“ – категоричен е музикантът. Самият той също се вълнувал много, когато взел книжка и три дни не спирал да шофира, но винаги е постъпвал отговорно.

Обратно към музиката - един театрален спектакъл, който събужда сетивата

Генчев ще направи своята премиера на „Валсът на розите“ в Пловдив, където ще се качи на сцената с Мариус Куркински.

„За мен е изключително вълнение, защото нещо такова не е правено досега. То не е само музика, а е цял театрален спектакъл. Чувствам се привилегирован, че ще деля една сцена с Мариус Куркински“, споделя Евгени Генчев.

„Винаги стремежът е да изразиш себе си по възможно най-автентичния начин.“ Той споделя още, че от малък усеща музиката като един емоционален отдушник.

Концертите на Евгени започват на 18 август в Пловдив, а неговото музикално пътешествие продължава с пълна сила в градовете Бургас на 22-ри август и на 26-ти във Варна.

Вижте целия разговор във видеото тук и най-отгоре:

