Бивша участничка в конкурса „Мис Вселена“ 2017 почина на 30-годишна възраст след тежка катастрофа. Носителката на титлата „Мис Русия“ Ксения Александрова катастрофа край Твер след сблъсък с лос.

Коя е Ксения Александрова

Тя е на 30 г.

По образование е психолог

Има два брака

Как една секунда променя целия свят?

Тя и партньорът й Иля пътуват, докато слушат радио в колата. За секунди животът им се преобръща. Огромно животно, което по-късно е установено, че е лес, пресича пътя им, сочи People.

„Между появата и удара имаше само частица от секундата“, си спомня съпругът й.

Ксения е в безсъзнание. Поставят й диагноза тежка черепно-мозъчна травма. Последват сирени, проблясващи светлини на линейки и минути, които изглеждат като безкрайност. Прехвърлят я в московска болница, а социалните мрежи се изпълват с молитви от последователи и близки. Надеждата за спасение продължава да живее в сърцата и душите на всички.

„Тя ще успее, ще се върне…“, пишат последователи в социалните мрежи.

Но вечерта на 12 август мониторът в болничното заведение очертава последната тънка линия. Ксения се сбогува с всички.

Да, сцената познава Ксения с много блясък, прожектори и корона. Но зад тях стои друг образ – този на психолог и психодрама терапевт, който с чаша чай слуша нечии сълзи и подарява утеха. Ксения описват като красота, която нежно съчетана с истинска доброта.

„Символ на доброта и вътрешна сила“, казват от агенцията, с която работи преживе.

Така ще я запомнят в сърцата си приятели, колеги и напълно непознати. На всички свои близки, тя често казвала „Всичко ще бъде наред“.

Двамата с партньорът й си казват „ДА“ преди само четири месеца. Ксения и съпругът й се женят през март 2025 г.

Според руски източници преди връзката си с Иля, Ксения е имала и предишен брак — сключен на 1 юли 2021 г. Няколко години по-късно тя среща своята сродна душа в очите на Иля и се омъжва за втори път.

Интервю с „Мис Вселена“ 2022 вижте във видеото тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK