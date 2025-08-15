Ферай Неджиб, една от най-запомнящите се участнички в последния сезон на „Ергенът“, е готова за ново предизвикателство – този път на подиума за красота. 23-годишната варненка е сред 23-те финалистки в юбилейното 20-о издание на конкурса „Мис Варна“ и ще се състезава с номер 20.

В социалните мрежи Ферай вече отправи призив към феновете си:

„Здравейте, може да ме подкрепите с Вашия глас – с номер 20, след което натиснете бутона „Гласувай“.

На официалния сайт на конкурса тя е представена с мерки 83/60/85 и височина 162 см, а организаторите разкриват, че зад кулисите тече усилена подготовка за голямата вечер – 21 август, когато ще бъде коронясана най-красивата варненка.

Ферай е сред най-възрастните претендентки тази година, тъй като регламентът допуска участнички от 16 до 24 години. Тя обаче вече има опит пред камера и публика – в „Ергенът“ се утвърди като силна, уверена и колоритна личност, която не се страхува да отстоява себе си. В ефир тя директно заяви, че е свикнала мъжете да се борят за вниманието ѝ – изказване, което я направи още по-запомняща се за зрителите.

В „Ергенът“ тя влезе, за да се бори за сърцето на Мартин, но в последствие стана претендентка за вниманието на третия ерген – Васил.

Вижте във видеото какво сподели Ферай след участието си в "Ергенът":



