Звездата от сериала "Еуфория" Сидни Суини представи новия си филм в Австралия.

Актрисата впечатли присъстващите фенове и фотографи със смелия си външен вид.

Снимка: Getty Images

26-годишната Сидни е облечена в рокля на "Givenchy"от колекцията пролет 2024.

Снимка: Getty Images

"Обичам да те мразя" ("Anyone But You") е романтична комедия, в основата на която е пиесата "Много шум за нищо" на Уилям Шекспир.

Снимка: Getty Images

Суини стана суперзвезда със сериала "Еуфория".

Той направи известна нея и Зендея, която ще гледаме догодина в продължението на "Дюн".

"Обичам да те мразя" тръгва по кината в България на 12 януари.