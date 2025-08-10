Дейвид Джъстис, първият съпруг на Холи Бери, проговори открито за раздялата си с актрисата. Изненадващите разкрития за Бери са и причината двойката да се разведат през 1997 г.

По време на участие в подкаста "All the Smoke" на 7 август, бившият играч на MLB беше откровен за проблемите, които той и 58-годишнита Бери са имали в брака си, довели до развода им.

59-годишният Джъстис сподели, че той и Бери все още са били във фазата на „медения месец“ до около пет месеца след сватбата им през 1993 г., когато той започнал да обмисля да има деца с актрисата.

„Моите знания и разбиране, мъдростта ми относно връзките просто не бяха огромни“, каза той. „И така, гледам майка си – а аз съм човек от Средния Запад. Така че, според мен, една съпруга по онова време трябва да готви, да чисти, да бъде традиционна, нали разбирате?“

Снимка: Getty Images

„Тогава си мисля: „Добре, ако имаме деца, това ли е жената, с която искам да имам деца и да създам семейство?“ – продължи Джъстис. – „По това време тя не готвеше, не чистеше, не изглеждаше майчински настроена и тогава започнахме да имаме проблеми.“

„Тя ме помоли да се оженя за нея, след като ме познаваше от пет месеца“, каза Джъстис, разказвайки за ранните дни на връзката им, скоро след като се запознаха през май 1992 г. „Казах „добре“, защото не можех да кажа „не“. Кой ще каже „не“ по това време?“

„Не знам дали наистина го исках от сърце, но не исках да я накарам да се чувства зле и да каже „не“, знаете ли, или просто живеех в момента“, добави той.

Джъстис, който по-късно се ожени за Ребека Вилалобос през 2001 г., сподели, че той и Бери започнали да имат още повече различия, включително по отношение на кариерата си, преди да решат да се разделят.

Снимка: Getty Images

Нейното често отсъствие от дома заради снимането на множество продукции по онова време също е бибо голям минус за бейзболиста. И въпреки появата на този проблем, той смята, че ако е знаел по-рано за терапиите за двойки, най-вероятно двамата са щели да се справят с това.

Бери, която в момента е във връзка с певеца и автор на песни Ван Хънт, вече е говорила за любовния си живот и е коментирала, че „не може да задържи мъж“.

Докато се появяваше в „Шоуто на Дрю Баримор“ през февруари, Бери каза: „Чувала съм хора да казват: „Нещо не е наред с Хали Бери, тя не може да задържи мъж.“ Кой казва, че искам да задържа мъж? Не искам да задържа грешния мъж. Така че, когато откриете, че правите грешка, а всички ние правим грешки, имате право да кажете: „О, Боже, това беше грешка. Нека започна отначало.“

През юни 55-годишният Хънт, който официално обяви връзката си с Бери през септември 2020 г., разкри пред изданието Today, че е задал въпроса на звездата, въпреки че тя все още не е приела напълно пръстена.

Що се отнася до това кога ще бъде това, тя просто отговори „скоро“. Бери беше омъжена за Оливие Мартинес, преди двамата да се разделят през 2015 г. Преди връзката си с 59-годишния Мартинес, тя беше омъжена за Джъстис и певеца и актьор Ерик Бенет. Тя е майка на 17-годишната си дъщеря Нала, която споделя с бившия си съпруг Габриел Обри, и 11-годишния син Масео-Робърт, когото споделя с Мартинес.

Как Холи Бери поддържа перфектна фигура - вижте в следващото видео.

