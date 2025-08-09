Традиционно по това време на годината Койна Русева е нейде из морските крайбрежия. И традиционно щедро споделя свои снимки - на които демонстрира не само как се наслаждава на слънчевите лъчи, но и абсолютната самоувереност, с която застава пред камерата.

Но 55-годишната актриса няма основания да изпитва каквито и да е притеснения. Тя изглежда все така зашеметяващо и продължава да служи за вдъхновение на много жени.

На споделените кадри, Койна позира в изрязан син бански – потапяйки се в кристалните морски води или отмаряйки на скалисти брегове. Компания ѝ прави голяма немска овчарка, а кой стои зад камерата, може само да гадаем.

„Страхотна, „уникална“ и „невероятна“ са само част от комплиментите, които актрисата заслужено получава от своите фенове.

Койна Русева не веднъж е споделяла за грижите, които полага за добрата си форма. Храната, движението и медитацията са важна част от живота ѝ. Особено набляга на плуването и бягането. Понякога практикува и йога. Колкото до диетата - следвала е съветите на нутрициониста Слави Славовов.

Актрисата е също толкова стриктна и организирана и в професионален план. И е споделяла, че хаосът - и в живота, и работата си, контролира с въвеждане на ред и подредба.

А предизвикателствата, независимо какви са, „я карат да се чувства жива“.

