Боята е невъзпятият герой на декорирането. Тя може мигновено да преобрази една стая, превръщайки я от мрачна в енергична, от традиционна в модерна или обратното. Независимо дали се справяте сами или наемате професионалист за пребоядисването, то се усеща като истински ангажимент.

Ето защо е добра идея първо да разберете колко дълго всъщност ще издържи боята ви. Колко често трябва да пребоядисвате и има ли начини боята да издържи по-дълго?

Колко дълго обикновено трае боята?

Според интериорния дизайнер Джон Бьорнен, можете да планирате боядисването да издържи приблизително от пет до седем години. То може да издържи дори много по-дълго - с правилната поддръжка. Животът на боята обаче може да се увеличи или намали драстично в зависимост от това как се грижите за стените си. При появата на някоя драскотина или петно можете да реагирате веднага, като се фокусирате върху зоната.

Снимка: iStock

Не всички бои остаряват еднакво

Хола или стаите, в които не прекарвате особено много време, вероятно няма да се нуждаят от пребоядисване повече от веднъж на десетилетие, но зоните с по-често ползване вероятно ще се нуждаят от по-често пребоядисване.

Кухните и баните от друга страна могат да се възползват от по-издръжливи покрития и повече внимание, много преди останалата част от дома. Това е така, защото постоянното излагане на пара, пръски и почистване на повърхности разгражда боята по-бързо.

Качеството на боята

Има много начини да спестите пари при ремонт или освежаване на дома си, но си струва да планирате бюджет за качествена боя, макар евтините, безименни бои да изглеждат като добра сделка, по-ниските цени обикновено показват продукт с по-ниско качество.

Снимка: iStock

Има ли значение завършека на боята?

Ако искате боята ви да е издръжлива, най-добре е да избягвате матовото покритие. По-гланцовите покрития, като сатен, полугланц и гланц – са най-добрите в света на боите. Те са издръжливи, устойчиви на петна и лесни за почистване, което ги прави идеални за зони като кухнята и банята.

Въпреки това, матовите покрития са чудесни за прикриване на несъвършенства, но са склонни да се износват по-лесно. Те са най-подходящи за спални или официални трапезарии.

Освежете боята, за да удължите живота ѝ

Искате да оправдаете максимално инвестицията си в боя - освежавайте я отвреме-навреме. Можете да си купите маркери за освежаване на боя само за няколко лева, с които да попълните драскотините. Или просто можете да използвате прецизна четка и останалата боя в кутията. Това ще ви помогне да запазите боята си свежа за по-дълго време.

Снимка: iStock

Как да разберете дали една стая трябва да бъде пребоядисана?

Ако все още не искате да сменяте цвета на боята, има няколко признака, за които да внимавате, някои от които може да пропуснете, ако не сте професионалист - видими драскотини, ожулвания или петна, матов или избледнял вид и неравномерна текстура или блясък са показателите, че е време за освежаване. Също ако не можете да си спомните кога последно са били боядисани стените или ако просто изглеждат стари, избледнели и просто вече не отговарят на вашия стил – може да помислите за пребоядисване.

