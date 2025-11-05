Красимир Томов от "Ергенът: Любов в рая" стана първият участник, в риалитито, който попадна в любовен триъгълник - с Ана-Шермин и Киара. Той беше и първият, който даде пръстен с диамант на своето момиче. Но това явно не беше достатъчно и всичко се провали с гръм и трясък!

Кой е Красимир?

Краси има икономическо образование и развива собствен бизнес. Управлява авто къща и заложна къща. Признава, че е суетен, егото му е голямо и харесва луксозния живот.

Има и ясна представа каква трябва да е жената до него - красива, със стегнато тяло. Твърди, че има радар за златотърсачки. Това, което никой не знае за него, разкрива ексклузивно в Лексикон.

Ако можеше да изживееш 1 ден като който и да е мъж по света – кого би избрал?

Дан Билзериан.

На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Да бъде добър и стойностен човек преди всичко и да се труди до края, за да постигне целите си, да спортува и в никакъв случай да не употребява алкохол, наркотици и други неща, който аз не приемам.

Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?

Да се радва повече на хубавите моменти в живота, защото той е един миг, който минава много бързо.

Какво е любовта за теб сега?

Не знам, не съм влюбен.

Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Да бъде себе си.

Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Не си спомням. Не се опитвам кой знае колко да впечатлявам някого. Неловък момент, може би след секс - не й знаех името.

Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Не пиша любовни писма, не съм романтична личност.

Какво се случи досега с Красимир в "Ергенът: живот в рая"?

Красимир и Шермин се заформиха като двойка още в началото на предаването. Двамата прекараха доста време заедно. Споделяха лични неща – за хобита, любими занимания и дестинации. Но въпреки привидния интерес и безкрайните въпроси, Шермин, сподели, че той е "пример за това да имаш бицепси, но не и обща култура.“

Борейки се за сърцето на Шермин, Красимир дори й прочете сонет от Шекспир.

Крайните се емоции на Шермин обаче не спряха. Бизнесменът не издържа и даде израз на чувствата си. „Все се кара, все иска скандали, все иска нещо“, сподели той пред Джан Микеле. Истинската драма между двамата се разпали, когато Емили открито провокира всички, споделяйки че с Красимир се познават извън формата. Влизането на Киара в имението пък буквално отвори кутията на Пандора и стана причина за много скандали между нея и Шермин.

По-късно Красимир беше поставен пред избор - дали да избере Ана-Шермин или Киара. След като той взе своето решение, стана ясно, че иска да продължи с попфолк певицата в предаването. Този негов избор остави Шермин изненадана и без очаквания да получи роза на церемонията.

Красимир бе решен отново да опита с Ана-Шермин. Двамата се срещнаха в луксозен ресторант на брега. рещата им продължи спокойно, като и двамата споделиха своите недоволства за отсрещния. Краси отправи специално предложение на Шермин:

"Да те попитам - да, тогава направих грешка, не дадох роза на теб, но сега за сметка на това съм взел доста повече - би ли ги приела и да се върнем заедно в рая?"

И понеже нищо не е предвидимо, изненадите около Краси не спряха до тук. Той влезе в сериозен скандал със своята приятелка Габи. А причината за караницата - една стая с баня.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK