Настъпи време за церемонията на розата. В епизод 38 на "Ергенът: Любов в рая" беше ред на мъжете да раздават розите. За съжаление те не бяха достатъчно за всички дами, което предполага напускането на няколко участника.

Романтиката в рая е необятна. Тази вечер двойките отново доказаха, че чувствата им могат да издържат на времето и изпитанията в рая. Въпреки хубавите моменти, на които станахме свидетели, няма как да не отбележим, че тази церемония беше особеното напрегната.

Красимир беше поставен пред избор - дали да избере Ана-Шермин или Киара. След като той взе своето решение, стана ясно, че иска да продължи с попфолк певицата в предаването. Този негов избор остави Шермин изненадана и без очаквания да получи роза на церемонията.

Лъчезар обаче реши да даде шанс на Шермин, като ѝ предложи своята роза, с която тя ще може да продължи да търси любовта за по-дълго в рая.

Шермин остана много несигурна. Дори езика на тялото ѝ го подсказа - мигането ѝ се зачести значително, което показва напрежение. Много хора мигат по-често, когато усещат повече стрес, например при интервю, спор или лъжа. Така тялото се опитва да се "рестартира" - честото мигане помага да се "прекъсне" визуалният контакт и да се успокои мозъкът.

Тя отказа розата на Лъчезар. Това сложи и края на тяхното приключение в романтичното риалити.

Хени също не получи роза и трябваше да напусне имението.

