Красимир бе решен отново да опита с Ана-Шермин. Той се запъти към луксозен ресторант край брега, в който очакваше да се срещнат. Може ли обаче да я убеди, че се е променил и да я върне в рая, където да продължат заедно?

"Размишлявах дълго дали да дойда на тази среща, защото не бях сигурна какво точно ще чуя, дали ще ми хареса и дали съм готова да преглътна нещата, които се случиха между нас", каза Ана пред камерите.

Тя остана впечатлена от начина, по който Красимир я посрещна, а именно с неща, които му е споделяла, че харесва.

Изглежда той е имал нужда да я "загуби", за да осъзнае грешките си. Бизнесменът инициира задълбочен разговор за всички изминали събития и дрязги, които са имали.

"Квит" ли са сега бившата двойка - вижте тук:

Срещата им продължи спокойно, като и двамата споделиха своите недоволства за отсрещния. Краси отправи специално предложение на Шермин:

"Да те попитам - да, тогава направих грешка, не дадох роза на теб, но сега за сметка на това съм взел доста повече - би ли ги приела и да се върнем заедно в рая?"

Ана постави своите условия на масата, като не даде точен отговор:

"За мен поведението му досега е инфантилно, а не на мъж на неговата възраст. Ще ми отнеме време да видя какво е поведението му спрямо мен, за да мога да преценя дали бих искала да продължа с него.

Ще се приберат ли заедно във вилата - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

