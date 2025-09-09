"Ергенът: Любов в рая" не е само любовно предаване, а цяло приключение, изпълнено с вълнуващи и забавни моменти. С много смях и силни емоции.

Ето кои са най-култовите изказвания в пети епизод на романтичното риалити по bTV

Габи

"Пенко сваля 5 жени, все някоя ще му бутне една роза."

Валентин към Емили

"Кът та барнах по извивката, човек, и едвам са сдържах, аз си го признавам."

Валентин

"И кви бели зъби имаш, браво! Гърдите ти са брутални и са естествени на 100%! Гъзът ти е брутален!"

Емили за Вальо

"Има нещо скандално в теб, което ме забавлява."

Шермин

"Казват, че изглеждаме като Барби и Кен. Само че сме по-хай левъл."

Красимир за Шермин

"Едно цветленце, ако й откъсна й й подаря, тя ще ми го бутне."

Натали

"Два пъти и са ми предлагали брак. Дано сега се случи така, че да не върна пръстена."

Красимир

"С килограмите, които е Шермин правя бицепс."

Шермин

"Той чете пред мен сЮнет!"

Неделчо

"Не само аз, но всички момчета в къщата смятат нейното поведение за неадекватно."

Вальо

"Видях, че Емили е много умълчана, нещо не й беше в кондиКция и реших да я поканя на среща."

Дениз

"Емили е полугола, сяда в скута на партньора си и не е красиво според мен, пошло е."

Вальо

"Аз съм си такъв - казвам каквото мисля. Не го мисля много. Малко Валери Божинов стайл."

