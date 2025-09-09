"Ергенът: Любов в рая" не е само любовно предаване, а цяло приключение, изпълнено с вълнуващи и забавни моменти. С много смях и силни емоции.
Ето кои са най-култовите изказвания в пети епизод на романтичното риалити по bTV
Габи
"Пенко сваля 5 жени, все някоя ще му бутне една роза."
Валентин към Емили
"Кът та барнах по извивката, човек, и едвам са сдържах, аз си го признавам."
Валентин
"И кви бели зъби имаш, браво! Гърдите ти са брутални и са естествени на 100%! Гъзът ти е брутален!"
Емили за Вальо
"Има нещо скандално в теб, което ме забавлява."
Шермин
"Казват, че изглеждаме като Барби и Кен. Само че сме по-хай левъл."
Красимир за Шермин
"Едно цветленце, ако й откъсна й й подаря, тя ще ми го бутне."
Натали
"Два пъти и са ми предлагали брак. Дано сега се случи така, че да не върна пръстена."
Красимир
"С килограмите, които е Шермин правя бицепс."
Шермин
"Той чете пред мен сЮнет!"
Неделчо
"Не само аз, но всички момчета в къщата смятат нейното поведение за неадекватно."
Вальо
"Видях, че Емили е много умълчана, нещо не й беше в кондиКция и реших да я поканя на среща."
Дениз
"Емили е полугола, сяда в скута на партньора си и не е красиво според мен, пошло е."
Вальо
"Аз съм си такъв - казвам каквото мисля. Не го мисля много. Малко Валери Божинов стайл."
