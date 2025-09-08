"Ергенът: Любов в рая" е не само романтично, но и изключително забавно риалити шоу. Всеки епизод поднася на зрителите пикантни моменти, придружени от емоционални реакции и култови реплики.

Ето някои от най-впечатляващите изказвания в четвърти епизод на романтичното риалити по bTV.

Красимир

"Хубавите котенца ми правят впечатление."

Шермин

"Може да си поддържана, направена и да не си материалистка. Трябва да си много ограничен мозък, за да мислиш по този начин."

Емили

"Аз не чувствам конкуренция в къщата!"

Снимка: bTV

Габи

"Краси, аз те търся под дърво и камък, а ти си бил под чехъл."

Валентин

"В моделството всичко е нагласено. Все пак, станах лице на нещо, има някои, които не стават на нищо."

"Умен съм толкова, колкото ми трябва - да не съм адвокат!"

"Момичетата ми връзват, направо припадат като ме видят. Но, ако е някоя много начетена, която не ми "грабва" окото, за какво ми е? Да си губя времето, няма смисъл. Искам зарибявки, и т'ва е!"

"Мисля, че съм много добър сваляч по отношение на жените. Ще им го покажа!"

Още любопитни и забавни моменти - във видеото:

