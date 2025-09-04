Третият епизод на "Ергенът: Любов в рая" отново предложи много забавление, емоционални реакции и култови реплики, разбира се! Вижте всички най-впечатляващи изказвания в третия епизод на романтичното риалити по bTV.

Култови реплики от "Ергенът: Любов в рая", еп. 3

Красимир

"Цяла книга не съм чел от много време."

Лили

"Не танцувам по масите! Изляза ли - забавлявам се. Забавлението за мен е изкуство. Обичам да съблазнява хора с движения, разум и поглед."

"Веднъж обичах много силно, но и този човек не успя да доминира над мен."

Лили

"Коя е най-голямата ти травма?"

Йовица

"Бивш най-добър приятел си легна с приятелката ми."

Емили

"Модерно е да си бял!"

Шермин

"За първи път ходих в България на нашето Черноморие и беше ужасно!"

Водеща

"Неделчо, ти се оказа G точката на компанията."

Гaби

И двамата искаме еднояйчни близнаци, може би делим един мозък!

Пенко

"Има богат избор от момичета, това е все едно да идеш в магазина и да има 50 млека с протеин, искам да опитам от всички."

Йовица

"Ти си красива, което е обвиъсли видимо."

Габи

"Никоя жена, която се бута на мъж, не е прокопсала!"

