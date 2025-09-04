Третият епизод на "Ергенът: Любов в рая" отново предложи много забавление, емоционални реакции и култови реплики, разбира се! Вижте всички най-впечатляващи изказвания в третия епизод на романтичното риалити по bTV.
Култови реплики от "Ергенът: Любов в рая", еп. 3
Красимир
"Цяла книга не съм чел от много време."
Лили
"Не танцувам по масите! Изляза ли - забавлявам се. Забавлението за мен е изкуство. Обичам да съблазнява хора с движения, разум и поглед."
"Веднъж обичах много силно, но и този човек не успя да доминира над мен."
Лили
"Коя е най-голямата ти травма?"
Йовица
"Бивш най-добър приятел си легна с приятелката ми."
Емили
"Модерно е да си бял!"
Шермин
"За първи път ходих в България на нашето Черноморие и беше ужасно!"
Водеща
"Неделчо, ти се оказа G точката на компанията."
Гaби
И двамата искаме еднояйчни близнаци, може би делим един мозък!
Пенко
"Има богат избор от момичета, това е все едно да идеш в магазина и да има 50 млека с протеин, искам да опитам от всички."
Йовица
"Ти си красива, което е обвиъсли видимо."
Габи
"Никоя жена, която се бута на мъж, не е прокопсала!"
Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
