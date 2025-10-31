За Филипа и Йовица от Ергенът: Любов в рая нещата драстично се променят. Влюбените гълъбчета стават все по-дистанцирани, а Филипа признава, че усеща как Йово я задушава.

"Имам нужда да се затворя в себе си и да анализирам нещата", казва Филипа. Тя признава, че Йовица има нужда да бъде постоянно около нея и това вече й идва в повече. Усещам, че започвада ме задушава и преосмислям избора си", добавя участничката. Двамата закусиха заедно и проведоха разговор, в който по всичко си личеше, че Филипа няма особено желание да комуникира с него и иска да остане насаме със себе си.

"Той не разбира моето "не", категорична е тя. "Мисля скоро да си тръгна от тук"

От своя страна пък художникът Йовица все повече се привързва към Филипа и видимо изпитва силни чувства към нея. Осъзнато или не, той е около участничката през цялото време. С мили жестове и изненади, Йово се опитва да задържи всячески нейното внимание. Но дали това няма да му изиграе лоша шега и възможно ли е да изгуби своята избраница завинаги - предстои да разберем.

Вижте повече за Филипа и Йовица - тук:

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая"

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK