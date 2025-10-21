Нов банкет, нови пикантни въпроси за участниците в романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая"! След като половинките на момичетата се завърнаха в рая, те се отпуснаха да говорят повече за нагласите и очакванията си за връзка и навън от имението.

С всеки следващ банкет страстите стават все по-горещи, а огъня разпалват самите участниците. В епизод 33 имаше множество провокиращи въпроси и още по-колоритни отговори.

Как биха постъпили участниците, ако след предаването нещата в сексуален план са катастрофа?

Филипа и Йовица категорично отбелязаха, че няма как сексът да им куца. Въпреки спекулациите в предишните епизоди, че двамата вече са били интимни, те отново отрекоха и казаха, че "начина, по който се целува човек, подсказва какъв ще бъде в леглото".

Кристина е на мнение, че сексът е особено важен за едни романтични отношения и сподели, че е готова да прекрати връзка, ако интимността куца.

Дениз подкрепи нейното мнение, като обясни, че би работила върху проблема с партньора си.

Има ли значение броят на бившите им партньори?

Някои от мъжете споделиха, че не биха искали да се ровят в миналото на половинката си, докато други откровено заявиха, че не биха били с жена, която има много бройки.

Мненията на жените за мъжете бяха също толкова различни.

Какво отговориха те - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK