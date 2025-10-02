В романтичното предаване "Ергенът:Любов в рая" става все по-горещо! Искрите хвърчат, а дистанцията се скъсява. Двойката Филипа и Йовица са пример за перфектен синхрон и силна химия. А Габи е убедена, че двамата вече са били интимни. Но дали наистина е имало секс във вилата?

Йовица и Филипа демонстрират своята близост постоянно. Те се прегръщат и целуват нежно. Неразделни са и това поражда съмнения у другите участници. Габи е сигурна, че двойката вече е пристъпила някои граници и се е впуснала в света на еротиката и интимността. Но когато ги попитаха директно, Филипа и художникът отговориха без притеснение.

"Не, не е имало секс. Не знам дали ще има изобщо на този етап, във вилата", категоричен бе Йовица. А неговата любима допълни, че между тях наистина няма нищо повече от целувки, прегръдки и мили жестове. Поне към този момент.

"Смятам, че отношенията ни имат потенциал. И, да, искам близост с мъжа, когото съм и избрала, но не мисля, че тук е мястото да се показват такива неща", сподели Филипа.

Двамата се опитват да спазват свои правила и по всичко си личи, че се чувстват отлично заедно. Как ще се развият нещата между тях, тепърва ще разберем.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

