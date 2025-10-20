Мъжете се завърнаха в рая, точно навреме за предстоящия банкет с "кутията без тайни". Малко след като дамите изгубиха надежда да се върнат половинките им, те се появиха и изненадаха всички.

Те се присъединиха към новите трима ергени и матчовете си на голямата маса в двора на къщата. Жените останаха трогнати от това, че кавалерите им идват с подаръци.

Последваха множество моменти на прегръдки, приятни емоции и признания.

"Трябва да призная нещо - липсваше ми", заяви Ана-Шермин на Красимир.

Той остана изненадан от признанието на своята бивша половинка и дори се настани до нея. Киара от друга страна не остана щастлива от неговите действия.

"Липсваше ми това да мога да си споделя на Орлин", сподели Натали.

Габи също призна, че Калоян ѝ е липсвал. Срещата на Йовица и Филипа предизвика появата на няколко неприятни погледи на масата. Той потвърди пред редакторите, че ѝ има доверие и няма притеснения за случилото се, докато го е нямало.

"Все едно са били на някаква мисия в Ирак и разбираш ли, се връщат след 6 месеца", възмущава се Виктория.

Как ги посрещнаха останалите участници - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK