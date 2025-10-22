След голямото напрежение на банкета, Филипа и Йовица проведоха важен разговор насаме. Какви са нейните намерения и как ще продължи връзката им от тук нататък?

Йовица стана свидетел на симпатиите, които Лъчезар проявява към половинката му. Той видимо изпитваше неприязън към въпросите му и държанието му по време на банкета.

Двойката навлезе в подробности за отношенията между Филипа и Лъчезар, докато Йовица е бил на скаутския лагер.

"Той не ти прави комплимент, той се опитва да те открадне, даже се опита да те купи с това", заяви художникът.

Филипа отговори, че той е прекалено краен и агресивен. Той остана категоричен, че ако Лъчезар продължи да търси близък контакт до Филипа, без нейното позволение, то той ще действа в нейна защита.

На банкета двамата бяха единствената двойка, която се осмели да признае чувствата си на последния въпрос. Йовица обаче изпита съмнение за исреността ѝ. Пред него тя заяви, че вече изпитва чувства.

Целия им разговор - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK