Филипа е биолог по образование, но работи като козметолог. Бивша професионална гимнастичка и възпитаничка на Илиана Раева. Лъчезарна, открита, сладкодумна и интелигентна. Осъзната и здраво стъпила на краката си. Бързо влиза под кожата, лесно се сближава и умее да задържа хората около себе си. Семеен тип момиче, което никога не е имало one night stand. Връзките ѝ са само сериозни, а мъжете около нея са като от калъп - високи, тъмни, с бради и материално осигурени. Самата тя обича силно. Дълго и дълбоко страда след раздяла, но пък умее да се мобилизира. Готова е за семейство.
Какво още не знаете за нея – вижте какво ни сподели в нашия Лексикон:
Ако можеше да изживееш 1 ден като който и да е мъж в света – кой би избрал?
Не бих избрала нито един чужд живот. Това означава да се лиша от един ден, в който мога да градя и вървя по собствения си житейски път. В процес съм на достатъчно сложен и дълъг проект и това да оставя следа от моите обувки, е много по- смело от всичко останало.
На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?
На бъдещите си деца бих искала да предам, че голямото сърце не е недостатък, а истинска сила! Да виждат с очите на емпатията, да имат ръце, които създават и помагат, гръбнак, който никой не може да пречупи и несломима вяра в себе си! Добросърдечност, великодушие, емпатия, доблест, чест - са достатъчно здрава основа.
Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?
Затягай колана, бейби, животът ти ще бъде гръмотевична буря!
Какво е любовта за теб сега?
Любовта и преди, и завинаги ще бъде смисълът на моя живот. Състояние на душата. Многолика енергия, която може да бъде въплътена във всичко и всички, до които се докосваш. Преносно и буквално.
Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?
Аз съм тайното оръжие, всичко друго е бонус
Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?
Никога не съм се опитвала да впечатля някого, но пък за сметка на това съм една ходеща беля!
Любим плод, песен, цвят и футболен отбор
- Манго и райска ябълка
- Prince - Purple Rain
- Жълто и зелено
- Не гледам футбол
Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK