Филипа е биолог по образование, но работи като козметолог. Бивша професионална гимнастичка и възпитаничка на Илиана Раева. Лъчезарна, открита, сладкодумна и интелигентна. Осъзната и здраво стъпила на краката си. Бързо влиза под кожата, лесно се сближава и умее да задържа хората около себе си. Семеен тип момиче, което никога не е имало one night stand. Връзките ѝ са само сериозни, а мъжете около нея са като от калъп - високи, тъмни, с бради и материално осигурени. Самата тя обича силно. Дълго и дълбоко страда след раздяла, но пък умее да се мобилизира. Готова е за семейство.

Какво още не знаете за нея – вижте какво ни сподели в нашия Лексикон:

Ако можеше да изживееш 1 ден като който и да е мъж в света – кой би избрал?

Не бих избрала нито един чужд живот. Това означава да се лиша от един ден, в който мога да градя и вървя по собствения си житейски път. В процес съм на достатъчно сложен и дълъг проект и това да оставя следа от моите обувки, е много по- смело от всичко останало.

На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

На бъдещите си деца бих искала да предам, че голямото сърце не е недостатък, а истинска сила! Да виждат с очите на емпатията, да имат ръце, които създават и помагат, гръбнак, който никой не може да пречупи и несломима вяра в себе си! Добросърдечност, великодушие, емпатия, доблест, чест - са достатъчно здрава основа.

Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?

Затягай колана, бейби, животът ти ще бъде гръмотевична буря!

Какво е любовта за теб сега?

Любовта и преди, и завинаги ще бъде смисълът на моя живот. Състояние на душата. Многолика енергия, която може да бъде въплътена във всичко и всички, до които се докосваш. Преносно и буквално.

Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Аз съм тайното оръжие, всичко друго е бонус

Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Никога не съм се опитвала да впечатля някого, но пък за сметка на това съм една ходеща беля!

Любим плод, песен, цвят и футболен отбор

Манго и райска ябълка

Prince - Purple Rain

Жълто и зелено

Не гледам футбол

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK