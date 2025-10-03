Филипа и Йовица все по-често показват симпатиите и привързаността си. Въпреки бурните дни в предходните епизоди, в епизод 20 те се отдадоха на време насаме около басейна, където обсъдиха плановете за предполагаемото им общо бъдеще.

„Йовица е моята мъжка версия и затова съм се спряла на него. В него виждам решителност, адаптивност, креативност“, признава Филипа.

Двойката прекараха нощта разделени и това сериозно ги натъжи. Те планират да се преместят заедно, при първа възможност или по-точно, когато се освободи стая.

„Тук, когато знам, че сутрин ще я видя първо нея, ми дава едно спокойствие и стабилни основи за когато излезем навън“, сподели Йовица.

Той продължи като обясни, че в нея вижда неговата „женска версия“ и призна, че се чувства готов да ѝ се довери.

Козметоложката и художникът не пропуснаха да обсъдят и слуховете, които се разпространиха във вилата, че са били интимни.

Йовица отново беше настоятелен към Филипа относно физическия контакт, но Филипа остана категорична: „Аз имам жесток самоконтрол“.

Двамата продължиха разговорите си като обсъдиха и бъдещето, след като излязат от предаването. Художникът дава големи заявки, като дори потвърди пред редакторите на формата, че обмисля да не си губи времето с игри, защото му „липсва половинка в живота“.

„Да, представял съм си я като жената до себе си за в бъдеще, конкретно и с подпис“, продължи той.

Колко деца планират да имат – вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

