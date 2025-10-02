Йовица от "Ергенът:Любов в рая" отива при Краси с молба да освободи двойното легло за него и Филипа. Красимир обаче не е очарован от желанието на художника, защото алтернативата е да спи в хола.

В крайна сметка обаче, Краси прави компромис и отстъпва леглото си на двойката - Филипа и Йовица.

"Аз искам да спя с Филипа", категоричен е Йово.

Красимир споделя, че все още не е решил със сигурност към коя дама да се насочи. Колебае се между Шермин и Киара, но се притеснява, че ако се отдръпне от Ана-Шермин, тя ще се настрои срещу него и ще започне да го напада.

Йовица му дава съвет да си запази отношенията с Шермин, за да не влиза в излишни конфликти.

Всичко най-любипитно от предаването - следете в рубриката ни "Ергенът:Любов в рая"

Коя ще избере Краси - предстои да разберем.

