Дениз Хайрула и Виктор от "Ергенът:Любов в рая" преживяват бурни обрати в романтичните си отношения. До този момент, двамата изглеждаха като перфектната двойка, но от последните им дискусии, стана ясно, че това е било само привидно. Дали пък няма да се окаже, че не са един за друг?

"Може би отстрани изглежда, че си пасваме, но аз не съм убеден, че това е така", заявава Виктор в откровен разговор с Калоян.

Останалите участници също коментират, че напоследък се наблюдават дразги и проблеми в комуникацията между моделката и предприемача. Сякаш те губят баланса помежду си и вървят към прекратяване на отношенията си. Но края на романтичното приключение наближава и съвсем скоро ще разберем развръзката.

"Винаги съм имала проблем с това че вярвам за всичко на хората. Каквото ми кажат, аз го приемам за чиста монета", споделя Дениз.

"В началото повярвах и на Виктор, и всички хубави неща, които ми говореше. Защото не вярвах, че ще срещна такъв човек тук. И все пак се радвам, че виждам истината тук, а не по-късно, извън предаването", коментира още тя.

Снимка: bTV

Даниз Хайрула определено е разочарована от поведението на Виктор и има неща, които не одобрява в начина, по който той се държи.

Какво още разкриха те - гледайте във видеото.

