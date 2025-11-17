Емоциите в рая отново са многоцветни и в изобилие! Шумът и забавлението понякога не действат еднакво добре на всички. Дениз се опита да скрие лошото си настроение, като се отдели от останалите, за да излее тъгата си.

"Дойдоха ми в повече емоциите", сподели тя пред камерите.

Когато се усамоти, тя освободи сълзите си... докато не дойде Калоян. За кратко той успя да я разсмее, но не след дълго, тя отново се разстрои. Ергенът се опита да я успокои и двамата си поговориха.

Тя му призна, че я "напряга" това, че няма къде във вилата да си поплаче на спокойствие, дори и в банята, която тя определи като "клаустрофобично" пространство.

Виктор също се притича при половинката си, с цел да я успокои.

"Когато имаш нужда от някаква опора, просто можеш да дойдеш при мен - това е единственото, което мога да предложа. Искам да те виждам усмихната, другото няма значение", каза ѝ предприемачът.

Защо Дениз се чувства "изцедена" - вижте в следващото видео.

