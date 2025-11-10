Нова буря в рая! Неочаквано, между Калоян и Анна-Шермин се зароди конфликт. Тя с лекота успява да провокира и най-спокойните хора във вилата. Защо се скараха?

В разговор с Лили Естер и Радо, Анна реши да изкаже мнението си за половинката на Габи. Макар и от далеч, Калоян подучу изказването на Шермин и веднага се включи:

"Анна, ако има нещо да ми кажеш, ела тук да си го изговорим. Като идваш към мен да ми искаш само запалки не върви, разбираш ли?

Той остана изненадан от поведението ѝ - до момента те са поддържали приятелски отношения и не са срещали неразбирателства. Калоян сметна за "некоректно" тя да говори зад гърба му и продължи да търси обяснение от нея за злобните коментари по негов адрес през последните дни.

Двамата продължиха да се дразнят взаимно, а повишаването на тон от страна на Калоян успя да изненада останалите участници в романтичното риалити.

"Калоян търпя, търпя, и накрая явно дойде момента за избухване. Достатъчно всички търпяхме Шермин, щом и Калоян надигна глас, значи положението е тотал-щета", сподели Габи пред камерите.

Как реагираха другите - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

