С всеки изминал епизод романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“ поднася неочаквани ситуации, моменти на романтика, но и силна ревност. Както и култови фрази – били те произнесени неволно или съвсем целенасочено.

Изключение не прави и епизод 43 на забавното шоу. Ето какво поднесе той.

Благовеста и Денислав

Двамата участници са от последните, които влизат в имението на любовта. Но това не им попречи да се намерят бързо един друг – и дори да преживеят своята първа романтична среща.

Срещата мина много по-добре от очакваното. Толкова, че Блага сподели пред камерите, че намира Денислав за "изключително харизматичен". По всичко изглежда, че той наистина много ѝ допада.

Нов конфликт на интереси

Междувременно още един нов участник в рая „опипва почвата“. Става дума за Гергана, която, оглеждайки се наоколо, спира погледа си на Калоян. Нещо, което вбеси Габи – която съвсем не е готова да отстъпи „своята територия". Очаквано, ситуацията предизвика сериозен спор между двете участнички.

"Имаш право да си каниш, който искаш, но не и моя мъж. В крайна сметка няма как да стане, аз съм тук", каза инфлуенсърката. „Няма да говориш с Калоян. Мисля, че започваш война, която ще изгубиш.“

Смелият ход на Гергана

Въпреки страховитите заплахи на Габи, Гергана все пак успя да „изведе“ Калян на индивидуална среща.

Това се превърна в повод за много шеги между участниците, които заявиха, че ще им се налага да „приготвят жито и свещи“.

Рая отново се превърна в бойно поле

Страстите в рая са горещи – но, за съжаление, не винаги става въпрос за романтика. Дениз и Ана-Шермин за пореден път изпуснаха нервите си и влязоха в тежко пререкание - за морални ценности и преживяванията си от миналото.

Анна провокира словесно Хайрула и дори се наложи двете да бъдат разтървани. Своевременната намеса на Габи предотврати конфликтът да се превърне във физическа разправа.

