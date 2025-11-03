Вече е ясно, че Джан Микеле и Габриела напускат имението на любовта. Те си събират багажа и са категорични, че тръгват - разочаровани по ред причини.

Решението им предизвика солидарност, съчувствие и дори сълзи сред повечето от участниците. Но и ставна повод за нови дрязги и разправии.

Габи обаче вижда в това възможност за комфорт. И категорична, че в стаята на Джани ще отиде Калоян – за да „се къпя там на спокойствие“. Това тя заявява високо пред всички.

Но някой я изпреварва. И това е Краси. „Джани дойде при мен и ми каза, че ми отстъпва стаята си“, казва бизнесменът. Нещо, което предизвиква възмущение у Габи. „Искам стаята заради банята!“, категорична е тя. И започва на още по-висок глас, граничещ с фалцет, да отстоява желанието си.

Снимка: bTV

„Ти пък каква си, ще само се мешаш в мъжката къща“, не издържа Краси.

И следват яростни пререкания – с повишени тонове, крясъци и обиди.

Единственият човек, който е щастлив от ситуацията е Ана-Шермин. „Най-накрая Красимир се събуди“, казва с усмивка тя, пляскайски с ръце. Тя е убедена, че Габи няма право да се разпорежда с останалите и да казва кой къде ще спи, „защото е никоя“.

Габи е крайно афектирана и бясна на Краси – за когото твърди, че ѝ е приятел от пет години в реалния живот. Какво в крайна сметка се случва и кой успява да се настани в така желаната стая, вижте във видеото:

