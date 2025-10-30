Габи реши да направи мил жест за останалите участници. Тя реши да сготви вечерята, а именно специалитета скариди "Калоян е пепе". Когато стана време за сервиране обаче нещата съвсем не изглеждаха толкова идилични.

Ана-Шермин се опита да "изгони" Габи от масата, за да може Красимир да седне до нея. Освен това стана ясно, че на Ана не ѝ харесват скаридите.

"Е, айде сега гадни! И колко по-гадни неща си яла сто процента, сега моите скариди", с насмешка каза Габи пред камерите.

Въпреки това тя се обиди на отношението, което демонстрира Шермин към нея. Тя реши да сподели на Киара за постъпката ѝ.

Напрежението обаче само се изостри с развитието на вечерта. Двете започнаха да си повишават тон пред останалите, като дори тръгнаха да си посягат взаимно. Започнаха да се хвърлят както цигари, така и обиди и цинизми.

"Ти ще се научиш да ме уважаваш, иначе наистина ще ядеш бой! Сега да не ти лупна една чехла на главата", ядоса се Габи.

Красимир, Виктор и Дениз се опитаха да ги разтърват, но до никъде не помогнаха.

