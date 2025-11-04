Бонбонова и Денислав се отправиха към първото си романтично приключение, а именно скално катерене. Ергенът избра Блага за първата си среща в рая и подготви нещо много интересно, с което да я впечатли. Успя ли да ѝ понесе адреналина обаче?

"Къде попаднах, каква е тази среща", чуди се дизайнерката.

Макар и не особено обнадеждена, тя се отдаде напълно на преживяването.

"Обикновено не ги връзвам така на първа среща", шегува се Денислав.

Блага разкри пред камерите, че според нея той е "изключително харизматичен" и не пропусна да спомене интересното му чувство за хумор. Изглежда той наистина ѝ допада много.

Динамиката на скалното катерене не се хареса на Благовеста, но тя продължи да опитва, въпреки себе си и страховете си, и двамата достигнаха доста нависоко. Предприемачът не пропусна възможността да я разсее със скално цвете по пътя им.

След голямата доза адреналин двамата си починаха на скалите около залива. Двамата се опознаха повече докато се наслаждаваха на пикника си, както и на многобройни шеги и любовни разкрития.

Как продължи срещата им - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

