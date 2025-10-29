Благовеста Цакова, която е позната на широката публика от участието си в предишен сезон на предаването, се включва смело и в това любовно приключение. Вероятно помните колко емоционалната и натура и деликатна душевност. Ексклузивно пред Ladyzone.bg, тя сподели какво е за нея любовта и коя е любимата й песен - вижте повече в нашия лексикон.

Ето какво разкри за себе си Благовеста:

Лексикон

Коя черта в характера си харесваш най-много?

Че съм искрена и не се страхувам да показвам емоциите си - това ме прави истинска във връзките ми с хората.

Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да ежена/мъж в света - коя/й би избрал/а?

Бих избрала да бъда Одри Хепбърн- зада усетя онази вечна елегантност и нежна сила, която е оставила след себе си.

На какво искаш да научиш бъдещата си дьщеря/син?

Да вярва в себе си и да знае, че щастието идва отвътре, а не от чуждото одобрение.

Какьв съвет би дала на 18-годишното си Аз?

Любовта няма да бъде винаги като във филмите и това е прекрасно. Ще има разочарования, но всяка рана ще те направи по-силна и по-мъдра. Не се страхувай от грешки, защото те са най-добрите учители. Бъди търпелива към себе си.

Какво е любовта за теб сега?

Любовта е уют - като дом, в който можеш да бъдеш напълно себе си и пак да си обичан. Любовта е партньорство - две души, които вървят в една посока, но всяка запазва свободата си. Не е притежание, а избор всеки ден да останешдочовекадо себе си.

Какво е твоето тайно орьжиезапрва среща?

Усмивката ми и умението да слушам, правят всяка среща специална.

Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвала да впечатлиш някого?

Опитах се да танцувам супер съблазнително, но се спънах в собствените си обувки и все пак успях да го разсмея. Може би това беше по-добрият вариант.

Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Сърце, роза, писмо, луна

Любим плод, песен, цвят и футболен отбор?

Плод - диня

Песен - The Time of My Life (песента от филма "Мръсни танци"

Цвят - нямам любим, харесвам повечето, а и смятам, че ми отиват.

Футболен отбор - симпатизирам на Левски.

Припомняме, че в първи сезон на "Ергенът" Благовеста остави много запомнящи се моменти. Тя беше участничката, която събу и подари бельото си на Виктор, с цел да го впечатли.

В последния епизод на "Ергенът" Блага не получи роза от него и с това участието й в романтичното риалити приключи.

„Защо никога не се получава? Къде сгреших пак? Защо Господ не ме обича? Много ме боли! Искам да умра!“ – каза през сълзи плеймейтката от Ямбол. Това бяха последните й думи в шоуто, а тук можете да си припомните как започна всичко.

Дали ще открие любовта в новия формат - предстои да видим.

