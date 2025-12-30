В първия ден на новата година, по обяд, bTV ще излъчи празничен концерт на композитора Стефан Диомов. За творчеството и емоциите през изминалите 365 дни и за мечтите за следващата година, артистът сподели пред Дияна Бедросян в слънчев Бургас.

80-годишният доайен на българската музика посрещна екипът на bTV в неговата "махала". Той не пропусна да пожелае на зрителите здраве, мир и любов. Диомов обобщи изминалата си година като щастлива, макар че според него е "доста тъжно" човек да достигне такава преклонна възраст.

Приятелството, любовта и празникът Рождество Христово са темите, които присъстват най-много в творчеството му. Стефан Диомов разказа повече за щастието, което изпитва от коледните празненства, като пренася любовта си към празника в 3 тематични албума и множество съвместни концерти с негови колеги.

Композиторът изпраща поредна успешна и динамична творческа година. За вдъхновението си той каза:

"В мен има една радост, когато правя концерти, когато съм завършил някоя песен и тази радост понякога ме кара да полудявам от желание. Тази година толкова неща ми се случиха... Как да пренебрегнеш такава радост? Как да седнеш вкъщи и да си прекараш пенсионерските години - не ми отива, аз никога няма да стана пенсионер с това лудо сърце, което имам!

Кой е любимият му стих от негова песен - вижте в следващото видео.

