В студиото на „Тази събота“ гостуваха композиторът Стефан Диомов и певицата Милица Божинова от „Тониса СВ“. Двамата говориха за музиката, която ни събира, точно като предстощия им концерт в столицата.

„След 45 години съвместна работа, това е едно чудо! Ще пеем, ще се веселим и ще си спомняме за хубавите времена“, сподели Диомов.

На 8 ноември, в зала 1 на НДК, всички фенове ще могат отново да се насладят на живи изпълнения на своите любими песни от легендарната група.

Композиторът и певицата споделиха повече за първите години на групата, когато тепърва са изгрявали като артисти, за емоциите, работата по цял ден, всеки ден, приятелството и любовта през годините.

„Търсих хората, с които да направя един отличен състав. Те бяха с разнообразни гласове, съвсем различно поведение на сцената, различни дембри. Аз трябваше от всичко това да направя едно цяло“, разказва за предизвикателствата Диомов.

Милица Божинова също разкри подробности зад усърдната ѝ работа през годините, както и тази на групата, под наставленията на композитора.

Двамата споделиха на водещите множество забавни истории от опита си през всичките тези години.

„Явно има някаква магия в цялата тази работа. Основната магия разбира се, е музиката, песента, силните думички, които не са просто думички, ние пеем по поезия“, каза Божинова.

Цялото интревю – вижте в следващото видео.

