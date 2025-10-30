"Господарката на вилата" пое контрол и предизвика нов скандал с Дениз (ВИДЕО)

Вилата вече си има господарка и тя се казва Анна-Шермин! След като се завърна в рая тя мина щателна проверка на "замъка" и не остана очарована. Сега е време тя да внесе малко ред и чистота.

В рая отново има проблем с хигиената. Този път с проблема се зае Анна-Шермин. Тя първо провери горния етаж, след това долния, но състоянието и на двата никак не ѝ хареса:

"Ужас, страшна гнусотия!"

От безобидни коментари за чистотата в рая нещата ескалираха в сериозни конфронтации. След като с Дениз се опитаха да се скарат, Шермин се опита да я засегне чрез Благовеста или по-скоро да скара двете приятелки.

"До колко е възможно да спиш добре, като се има предвид човека, до когото спиш", пита заядливо инфлуенсърката.

Блага не отстъпи, но Шермин продължи:

"Въпрос на време е, може пък после да се гушкаш с Виктор."

Момичетата не приеха нападките ѝ твърде насериозно и продължиха да се шегуват помежду си. Към тях се присъединиха Виктор и Лили Естер.

"Аз не смятам, че някой друг, освен самата тя, я определя за кралица, господарка или каквото и да било - по-скоро всички ѝ се подиграват", коментира Дениз.

