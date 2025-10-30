/ Сезон 4 на Ергенът / Ергенът: Любов в рая

"Господарката на вилата" пое контрол и предизвика нов скандал с Дениз (ВИДЕО)

"Кралицата се върна!"
30 Октомври 2025
LadyZone.bg
"Господарката на вилата" пое контрол и предизвика нов скандал с Дениз (ВИДЕО)

Вилата вече си има господарка и тя се казва Анна-Шермин! След като се завърна в рая тя мина щателна проверка на "замъка" и не остана очарована. Сега е време тя да внесе малко ред и чистота.

В рая отново има проблем с хигиената. Този път с проблема се зае Анна-Шермин. Тя първо провери горния етаж, след това долния, но състоянието и на двата никак не ѝ хареса:

"Ужас, страшна гнусотия!"

Мъжете от

От безобидни коментари за чистотата в рая нещата ескалираха в сериозни конфронтации. След като с Дениз се опитаха да се скарат, Шермин се опита да я засегне чрез Благовеста или по-скоро да скара двете приятелки.

"До колко е възможно да спиш добре, като се има предвид човека, до когото спиш", пита заядливо инфлуенсърката. 

Благовеста Бонбонова продължава да търси любовта, този път в

Блага не отстъпи, но Шермин продължи:

"Въпрос на време е, може пък после да се гушкаш с Виктор."

Момичетата не приеха нападките ѝ твърде насериозно и продължиха да се шегуват помежду си. Към тях се присъединиха Виктор и Лили Естер

Истерични крясъци и остри нападки – какво породи скандал между Шермин и Дениз? (ВИДЕО)

"Аз не смятам, че някой друг, освен самата тя, я определя за кралица, господарка или каквото и да било - по-скоро всички ѝ се подиграват", коментира Дениз.

Какво каза Шермин зад гърба ѝ - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Ключови думи:
  • "Жената на хилядолетието" Индира Ганди ~ Където има любов, има и живот (СНИМКИ)
    "Жената на хилядолетието" Индира Ганди ~ Където има любов, има и живот (СНИМКИ)
    Лица
  • Емоции, признания и нови конфликти - какво се случи в „Ергенът: Любов в рая“, еп. 40
    Емоции, признания и нови конфликти - какво се случи в „Ергенът: Любов в рая“, еп. 40
  • Хороскоп 31 октомври: Най-вълнуващото от този ден
    Хороскоп 31 октомври: Най-вълнуващото от този ден
    Астро
  • Мисъл на деня от Мохамед Али
    Мисъл на деня от Мохамед Али
    Мисъл на деня
  • Пол Валери ~ Умна жена е тази, в чиято компания можеш да се държиш колкото си искаш глупаво
    Лица
  • 5 лакомства за Хелоуин, които децата обожават (СНИМКИ)
    Идеи
  • "Жената на хилядолетието" Индира Ганди ~ Където има любов, има и живот (СНИМКИ)
    Лица
  • 10 факта за Хелоуин, които може би не знаете (СНИМКИ + ВИДЕО)
    Лайфстайл

Advertorial

  • Празниците идват и Кока-Кола освежава магията на Коледа с ново звучене и гласа на Орлин Павлов
    Празниците идват и Кока-Кола освежава магията на Коледа с ново звучене и гласа на Орлин Павлов
  • Коженото яке: вечната класика, родена наново
    Коженото яке: вечната класика, родена наново
  • Как да презаредим батериите през есента?
    Как да презаредим батериите през есента?
  • Силвър Стар в Пловдив с нова визия
    Силвър Стар в Пловдив с нова визия
Ще ви хареса
  • Защо прогнозата за времето няма да е същата без Емо Чолаков (ВИДЕО)
    Защо прогнозата за времето няма да е същата без Емо Чолаков (ВИДЕО)
    Видео
  • Поглед над Преображенския манастир (ВИДЕО)
    Поглед над Преображенския манастир (ВИДЕО)
    Видео
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата