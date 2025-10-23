В епизод 35 на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" Джан Микелеимаше интересен казус. След толкова време съжителство заедно, при мъжете възникна първият битов конфликт, а именно чистота и липсата на прибори и съдове за хранене.

Джани събра всички мъже около басейна, за да обсъди с тях разхвърлените общи пространства и чистотата в мъжката вила, след като им се разкрещя по-рано през деня. Целият този шум се оказа особено интересен за жените, за разлика от мъжете, които проявиха непукизъм.

"Аз не мисля, че някой от нас се чувства строен. Аз мисля, че просто не ни се занимава с него. Ние сме дошли да намерим любовта, не да се занимаваме с глупости", заяви пред камерите Петър.

Джан Микеле не пропусна да отбележи и колко бързо изчезват приборите и съдовете в мъжката вила, както и колко бързо свършва храната в техния хладилник заради закуските, които приготвят те на половинките си.

Красимир се присъедини към Джани и припомни предишен случай, в който мъжете не са могли да разделят два пъпеша.

"Аз братска дялба в къщата не съм видял, защото в мъжката къща носят 60 яйца - вие двамата сварявате 30-40 и си ги хапвате", отбележи Виктор.

Успяха ли да разрешат проблема - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

