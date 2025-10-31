Изненадите в имението на любавта не спират! Влиза нова участничка, която е позната на зрителите от първия сезон на "Ергенът" - Гергана Стаменова. Гери е дръзка, атрактивна и определено във вилата ще стане още по-горещо след появата на чернокосата фурия.

"Тя изглежда скромно момиче и е с позитивна енергия. Малко притеснена изглеждаше, но това е нормално", сподели своите първи впечатления Тихомир. Гергана действително изглеждаше притеснена, когато влезе и видя обстановката край басейна. Тя попита дали вече всички са по двойки и сподели, че се чувства леко неудобно, тъй като влиза сама.

Не пипай, тук е заето!

Веднага щом Гери се появи, Шермин побърза да легне до Красимир, с което целеше да покаже, че той е зает. "Пазиш територия, а?" - пошегува се с нея Краси. А тя запази близостта и започн да го гали нежно.

Гергана и Тишо се впуснаха в разговор, а Филипа също се включи като изглеждаше отворена и добронамерена към новото попълнение във вилата. Гери бе посрещната добре и спокойно. Дениз Хайрула, с която чернокоската участваше в първия сезон на романтичното риалити "Ергенът" също я поздрави. Ще успее ли Стаменова да раздели някои от двойките - предстои да разберем.

Вижте повече за Гергана Стаменова - тук:

