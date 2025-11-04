Епизод 42 на "Ергенът: Любов в рая" поднесе преди всичко крайни и обидни изказвания - породени от неочакваните негативни ситуации, разиграли се в имението на любовта. Участниците размениха помежду си множество остри и хапливи реплики, които доведоха до скандали и дори напускане на шоуто.

Вечерта в имението на любовта минава под знака на сложните отношения и спорове между Джан Микеле и Орлин. Всички участници в романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" стават, волно или не, свидетели на спора между двамата – и всеки изразява своето мнение към случващото се.

В последните дни Джан Микеле открито показва неприязън към Орлин. Младият предприемач напада многократно музикалния продуцент, наричайки го с обидни думи като „мамин“, „татин“, „гъзолизец“ и дори „лайно“. Изключение не прави и тази вечер – в която Джан отказва дори да дели една маса с Орлин. Докато вечерят, той се оттегля с думите: „Аз на една маса с лайно не мога да се храня“.

Това предизвиква бурна вълна от емоции - включително и сред редакторите на предаването, които разговарят с Джан, обвинявайки го, че е наплюл, буквално, Орлин. Джан отрича, оправдавайки се, че „просто устата му е била пълна с храна“. Но всички са категорични, че вече става дума за "целенасочен тормоз". Джан не е съгласен и се опитва да се изкара „жертва“. „Такъв човек ще те предаде винаги в живота“, смята той за Орлин.

Малко по-късно Орлин е в компанията на любимата си Натали, на която разказва всичките негативи, на които е подложен от страна на Джан Микеле. „Не е ок, в никакъв случай, по никакъв параграф“, смята хореографката, която искрено съчувства на приятеля си.

Все пак Джан мисли, че Орлин няма причина да се чувства заплашен от него. „Той не е човек, който може да се разправя физически. Има интелект, но не може да се самосъхрани. И винаги съм му казвал, че може да разчита на мен.“

Това е поредното изказване, от което редакторите остава изумени. „Ама, как може да говориш за това, че някой може да разчита на теб, след като си го обидил и наплюл!?“ И го обвиняват – в това, че не само, не е прав, но и че е в „по-слаба позиция“. „Ти се държиш като пещерен човек“, категоричен е човекът зад камерата. И пита Джан: „Ти правиш ли разлика между лайно и гей?“

Очаквано най-засегнати от ситуацията са Натали и Габриела - като половинки на двамата враждуващи мъже. Те са склонни са споделят всичко, което изпитват, помежду си и пред камерите. Особено след индивидуалната среща между Орлин и Джан, чиято цел, привидно, е да разреши спора помежду им.

„Джани спря да говори с мен, не знам защо“, казва Натали. „Дори и да е заради човека до мен, не е редно, защото аз съм го избрала.“

„Не знам“, е коментарът на Габриела към цялата ситуация. „Обърквам се от всичко, случващо се тук.“

Очевидно e, че двете жени са не само объркани, но и силно разтревожени от случващото се.

Особено Натали - защото е убедена, че Джан има агресивни наклонности и токсична ревност, с които явно самата Габи не успява да се справи. „Всъщност като се разсърди не иска да ми говори и изобщо не ме отразява“, признава Габриела.

Става ясно, че Джан Микеле и Габриела напускат имението на любовта. Те си събират багажа и са категорични, че тръгват - разочаровани по ред причини.

Решението им предизвика солидарност, съчувствие и дори сълзи сред повечето от участниците. Но и ставна повод за нови дрязги и разправии.

Снимка: bTV

Габи обаче вижда в това възможност за комфорт. И категорична, че в стаята на Джани ще отиде Калоян – за да „се къпя там на спокойствие“. Това тя заявява високо пред всички.

Но някой я изпреварва. И това е Краси. „Джани дойде при мен и ми каза, че ми отстъпва стаята си“, казва бизнесменът. Нещо, което предизвиква възмущение у Габи. „Искам стаята заради банята!“, категорична е тя. И започва на още по-висок глас, граничещ с фалцет, да отстоява желанието си.

Снимка: bTV

„Ти пък каква си, ще само се мешаш в мъжката къща“, не издържа Краси. И следват яростни пререкания – с повишени тонове, крясъци и обиди.

Единственият човек, който е щастлив от ситуацията е Ана-Шермин. „Най-накрая Красимир се събуди“, казва с усмивка тя, пляскайски с ръце. Тя е убедена, че Габи няма право да се разпорежда с останалите и да казва кой къде ще спи, „защото е никоя“.

Снимка: bTV

Габи е крайно афектирана и бясна на Краси – за когото твърди, че ѝ е приятел от пет години в реалния живот. Какво в крайна сметка се случва и кой успява да се настани в така желаната стая, вижте във видеото:

Вижте повече за "Ергенът: Любов в рая" в следващото видео:

