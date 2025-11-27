В епизод 59 на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" никой от участниците не си спести пиперливите коментари по време на банкета. Напрежението беше разпалено и благодарение на въпросите от "кутията без тайни". Някои отговори обаче бяха истински "удар под кръста".

Виктория, в ролята си на "домакин", задаваше въпросите по време на банкета. Един от многото беше именно какъв пример дава на хората отвън и на момичетата, които гледат предаването, Натали с поведението си. Инфлуенсърката нарече действията ѝ към Тихомир "нахални".

Междувременно той защити хореографката и взе думата, като се обърна към Асенова:

"Ако имаш деца, би ли искала те да те гледат какво правиш тук в момента - с твоята вулгарност, демонстративност, показност, злоба? Мислиш ли, че те ще искат да са като теб, аз не мисля!"

Нападките продължиха от двете страни, докато Тихомир не направи злобен коментар относно бъдещите деца на Виктория и каза: "Защото най-вероятно няма да имаш".

Това възмути всички участници, които "скочиха" срещу фитнес инструктура и неуместния му коментар.

"Никоя жена не заслужава да чуе подобно нещо! Аз мисля, че той често не осъзнава силата на думите, които изрича", сподели Петър пред камерите.

Радо от друга страна го защити, като прекъсна останалите: "Как може всички да са гадни с него, а той не може да е гаден".

Пред редакторите Тихомир коментира случилото се, без да съжалява за провокоциите:

"Тя е свикнала винаги да си показва нейните рога и трябва от време на време някой друг да ѝ покаже какво е!

Още от банкета - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

