Напрежението в "Ергенът: Любов в рая" нараства, а това предполага поне капка злоба в отношенията на участниците. В романтичното риалити определено важи българската поговорка: "Капка по капка, вир става". Ще ескалират ли чувствата на дамите и кавалерите тази вечер?

Натали се оказа в центъра на любовна интрига. Нейната половинка, Орлин, потърси обяснение от Тихомир за държанието и намеренията му към вече заетата хореографка. Фитнес инструкторът отрече да има интерес към нея, но пък сподели, че ѝ симпатизира.

Това признание остави музикалния продуцент в шок, защото самият той не е забелязал знаците, въпреки че са в "близък кръг".

"Наистина не знам как да го възприема това. Много ми е трудно като емоция да го определя", продължи той пред камерите.

Орлин реагира спокойно и с разбиране към ситуацията, както и към Тишо, който остана категоричен, че не иска да се меси в тяхната връзка и че се надява това да не повлияе на приятелските им взаимоотношения. В другата половина на двора се проведе същия разговор, само че между Натали и Виктория.

Инфлуенсърката не се поколеба да обвини хореографката в държанието ѝ и за това, че е търсила вниманието на Тихомир през последните няколко дни.

"Няма да ходиш постоянно да търсиш комуникация с мъж, който виждаш, че друга жена има интерес или ако си толкова влюбена - ще ходиш при приятеля си, а няма да седиш при друг мъж в 4 ч. сутринта", коментира Виктория пред редакторите на предаването.

Как продължиха и двата разговора - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

