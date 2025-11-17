"Ще го бъде" или няма да го бъде между Тихомир и Габриела? Виктория се поинтересува как е минала срещата им, но не получи особено добро отношение. Напрежението между "двойката" продължава да ескалира.

Инфлуенсърката отново направи "първата крачка" към ергена, но той съвсем не беше в настроение за разговор.

"Аз знам каква е причината. Той си е мислил, че аз ще бъда гневна и се е чудил "Ох, сега и на нея трябва да ѝ давам обяснения", а то как се разви сценария - по много различен начин", сподели Виктория пред камерите.

Тихомир призна пред нея, че е доволен от срещата му с новото момиче, но я оставя в "зоната на приятелството". Въпреки добрата новина за Виктория, той продължи:

"Може все по-бурно да реагирам в бъдеще. Аз обичам да си показвам и другата част от време на време."

Това не беше единственият разговор между тях. Той инициира още един, малко по-късно вечерта, като се опита по "възможно най-деликатен начин" да я отблъсне.

Как реагира Виктория - вижте в следващото видео.

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

