Когато чуете „мацка“ в контекста на „Ергенът: Любов в рая“, вероятно първо си представяте някоя съблазнителна участничка. Но в този случай „мацката“ е същинска котка. Пухкавото животинче се превърна в домашен любимец за участниците в рая.

Още в началото на сезона в луксозната вила се появи „неочакван гост“ - котка, която спокойно се разхождаше и търсеше компания сред участниците. Тя със сигурност допринесе за уютната атмосфера, въпреки драмите, флиртовете и романтичните обрати, които са в центъра на предаването във всеки епизод.

Снимка: Филип Станчев

В последствие за участниците се заформи интересен казус - котката се оказа бременна,но тогава някои от участниците не обърнаха достатъчно внимание на този детайл.

"Мацката" често топли сърцата и скутовете на дамите и кавалерите. Тя винаги е около тях, а те постоянно се грижат за нея, като изглежда всеки един от тях се привърза към животното.

Нейното поведение - галене, приплъзване между краката, търсене на прегръдки и милувки - дава момент на нежност и спокойствие сред всички разгорещени страсти, драмата и романтиката.

Снимка: Филип Станчев

Бременността ѝ пък придаде допълнителен смисъл – тя не е просто гост, а носител на живот, което може да се интерпретира като символ на надежда и свързване.

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

