Неочакван гост посети луксозната вила в Ергенът: Любов в рая – бременна "мацка", която никой не забеляза. Ефирна, грациозна и красива, носеща живот в себе си и може би предвестник на любовта. Но коя е тя?

Насред романтичните трепети в разговорите между участниците изведнъж се появи гостенка, която привлече вниманието на Красимир и Шермин. Сладка котка, която определено си търсеше уютно място и компания. Участниците ѝ се зарадваха, а тя се умилкваше нежно около тях. Но, запленени един от друг, двойките пропуснаха най-важното – ясно се виждаше, че котката беше бременна.

Дали пък посещението на бременна котка във вилата не носи тайна символика за любов и романтика? Дори за съюз? Като посланик на взаимната обич, плодовитост и красота - тази котка определено е добър знак. А и където има животни, винаги има вълнение. Но какво ще се случи между участниците и ще успеят ли да се доверят един на друг, или ще им бъде трудно да допуснат отсрещния до себе си – предстои да разберем.

Вижте повече във видеото тук и най-отгоре:

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая" .

Повече за Шермин - тук:

