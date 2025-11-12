Тихомир е от Червен бряг и е фитнес инструктор. Амбициозен и самоуверен. Притежава силен самоконтрол и висока самооценка. Ентусиазиран и любознателен, иска да изследва нови хоризонти в любовта. Консервативен е и държи на моногамията. Търси не само първичното привличане, а дълбочината на характера. Романтична натура, Тихомир мечтае за единствената и неповторима любов, която да носи уют, топлина и емоционален пристан. Силната му емпатия и добро сърце го насърчават да мечтае за голямо и сплотено семейство.

Какво още не знаете за него – вижте какво ни сподели в нашия Лексикон:

Ако можеше да изживееш 1 ден като който и да е мъж/жена в света – кои би избрал?

За 1 ден като жена бих избрал Шакира, за 1 ден като мъж бих избрал Конър Макгрегър.

На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Бих искал да науча дъщеря си да уважава семейство си, да се държи с всеки човек с уважение и любезност, независимост от неговия произход и положение, да постави на първо място нейното бъдещо семейство като приоритет, да избира мъж, който има отношение, уважение към нея и разбиране, естествено и някой, който ще й даде сигурност и подкрепа във всякакъв вид. За бъдещия ми син - бих му дал съвет да бъде смел и приема всякакви начинания с гордо вдигната глава, да бъде наблюдателен и анализиращ, да уважава себе си на първо място, за да го уважават и него, относно семейството то е на първо място и винаги трябва да се грижи за него под всякаква форма, да не бърза с взимането на решения на база емоционалност и да контролира мислите и емоциите си.

Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?

Да бъде по-практичен и да има ясна представа какво иска от живота, да слуша повече интуицията си а не логиката , защото не винаги логиката е правилния избор, и последно - да рискува повече .

Какво е любовта за теб сега?

Любовта за мен е нещо, което е преходно, но си заслужава да дадеш всичко за нея, обичта остава след любовта, тя е вечна, любовта е емоция, за която всички копнеем. Обичта е, когато си с човек 15 години и се събудиш до него, да си кажеш „никога няма да оставя този човек“.

Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Нямам тайно оръжие, имам отношение, джентълменство, интерес да опозная девойката и може би малко доза адреналин.

Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Нямам ситуация, в която да съм се чувствал неловко при опита да впечатля някого или поне не си спомням да съм имал.

Любим плод, песен, цвят и футболен отбор

Ананас

Desperado

Червен

„Манчестър Юнайтед“

Какво се случи досега с Тихомир в "Ергенът: Любов в рая"?

Една от най-нашумелите двойки в шоуто – Натали и Орлин, внезапно се оказа в центъра на нов любовен триъгълник. Тихомир направи изненадващо признание, че изпитва симпатии към Натали в последния епизод на "Ергенът: Любов в рая". Въпреки това, той показа уважение към връзката й с Орлин и заяви, че няма никакво намерение да им се меси. Този жест на лоялност хвърли светлина върху сложните отношения във вилата.

„Бих излъгал всяка жена, за да стигна до финала!“, това шокиращо признание направи фитнес инструкторът от Червен бряг в един от епизодите. Това предизвика мълчание, последвано от видимо разочарование у Виктория, която не крие силните си симпатии към него. Благовеста не се сдържа и заяви, че се надява Вики съвсем скоро да се осъзнае, че Тишо не я заслужава и не трябва да си губи времето с него.

Тихомир направи и неприлично изказване относно възрастта на момичетата във вилата. Недоволството му беше насочено към това, че има предимно жени над 30 години, на които може вече "да им носи жито". Фитнес инструкторът е проявявал интерес къмм Блага и Виктория в шоуто.

В един от епизодите Виктория прави несполучлив опит да хапне в компанията на мъжа от Червен бряг, но той не й оставя от луканката и я изяжда.



"Този човек мисли само за неговото нахранване и това той да е удовлетворен, не мисли за човека до него как би се почувствал", споде.



Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Вижте още за Тихомир във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK