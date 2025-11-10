За пореден път Виктория се опита да задържи Тихомир до себе си, но изглежда той все повече и повече се отдръпва от нея. След множеството провокации от Йовица на коктейла, инфлуенсърката пожела да проведе разговор на четири очи със своята половинка.

"Знам, че на Вики ѝ пука за мен и че се грижи за мен, но мисля, че го изтъква постоянно, за да може да ми въздейства да ѝ дам роза", сподели фитнес инструкторът пред камерите.

Той остана категоричен, че няма да влезе с "рогата", за да се "бие" с 10 човека и да я защити пред останалите.

Виктория продължи да му се оплаква за отношението, което вижда от него, но Тихомир продължи да бъде студен, като дори я посъветва да си тръгва.

Какво още ѝ каза - вижте в следващото видео.

Тихомир обясни на Виктория, че държи на едно единствено нещо и това е именно спокойствието му. Той не успя да сдържи емоциите си и се ядоса на нейните твърдения. Двамата не успяха да се разберат спокойно и не стигнаха съвсем до консенсус.

Инструкторът смята, че за нея розата е най-важна и това не му харесва.

"Това дали тя ще бъде с разбито сърце след това, е нейн избор", продължи той пред камерите.

На кого ще даде розата си Тихомир на предстоящата церемония - вижте тук:

