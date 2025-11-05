Натали Стойчева - една от най-ярките участнички в "Ергенът: Любов в рая", изрази възмущението си от това как темата за агресията се "замита под килима" и не се говори открито за вербалното и физическо насилие.

"В последно време осъзнавам колко се избягва да се говори за агресията. Всички я виждат, но малцина реагират. Много хора мълчат... от срам, от страх, че ще бъдат осъдени или различни. А всъщност всеки е уникален и има своя път. Агресията не се спира с агресия... това е порочен кръг, който се прекъсва само с разбиране и действие", пише Натали в Инстгарам профила си.

"Истината не изчезва, когато мълчим. Трябва да спрем да подминаваме това, което се случва около нас, и не просто да коментираме в социалните мрежи, а да бъдем активни в реалния живот, да се поинтересуваме, да помогнем на приятел или близък, ако видим или усетим, че има проблем. Само така можем да променим нещо.

Припомняме, че епизод 42 на "Ергенът: Любов в рая" поднесе преди всичко крайни и обидни изказвания - породени от неочакваните негативни ситуации, разиграли се в имението на любовта. Участниците размениха помежду си множество остри и хапливи реплики, които доведоха до скандали и дори напускане на шоуто.

Вечерта в имението на любовта мина под знака на сложните отношения и спорове между Джан Микеле и Орлин. В последните дни Джан Микеле открито показваха неприязън към Орлин. Младият предприемач напада многократно музикалния продуцент, наричайки го с обидни думи като „мамин“, „татин“, „гъзолизец“ и дори „лайно“. Изключение не прави и тази вечер – в която Джан отказва дори да дели една маса с Орлин. Докато вечерят, той се оттегли с думите: „Аз на една маса с лайно не мога да се храня“.

Очаквано най-засегнати от ситуацията бяха Натали и Габриела - като половинки на двамата враждуващи мъже. Те бяха склонни дасподелят всичко, което изпитват помежду си и пред камерите. Особено след индивидуалната среща между Орлин и Джан - чиято цел привидно беше да разреши спора помежду им.

„Джани спря да говори с мен, не знам защо“, каза Натали. „Дори и да е заради човека до мен, не е редно, защото аз съм го избрала.“

„Не знам“, беше коментарът на Габриела към цялата ситуация. „Обърквам се от всичко, случващо се тук.“

Очевидно беше, че двете жени са не само объркани, но и силно разтревожени от случващото се.

Особено Натали - защото беше убедена, че Джан има агресивни наклонности и токсична ревност, с които явно самата Габи не успява да се справи. „Всъщност като се разсърди не иска да ми говори и изобщо не ме отразява“, призна тогава Габриела.

В крайна сметка Джан Микеле и Габриела напуснаха имението на любовта. Какви са отношенията им днес и дали са заедно – ето какво споделиха двамата пред Ladyzone.bg.

