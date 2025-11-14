Новото женско попълнение в рая, Габриела Митева, имаше възможността да си избере кого да покани на среща. След две бързи срещи във вилата с Радо и Тихомир, тя направи своя избор и грабна Тишо към плажа.

Двамата получиха жилетки за тандемното возене с джет. Габриела призна пред камерите, че "сърцето ѝ ще изскочи" и че се надява фитнес инстректора да я пази.

Въпреки че нея я беше страх от скоростта, Тихомир продължи да ускорява, за да си "направи кеф" на себе си. В крайна сметка, Габриела остана доволна и сподели, че дори ѝ е харесало.

След високия адреналин, двамата се отделиха на брега, където ги очакваше пикник. Те се опознаваха, като Тишо не пропусна да ѝ сподели за всички премеждия, които е срещал до момента в отношенията си с Виктория.

Как реагира тя - вижте в следващото видео.

Габриела му разкри, че усеща как той има симпатии към друго момиче в рая. Тихомир ѝ призна, че това е вярно, както и че това момиче вече е обвързано и той не иска да се меси в чужди отношения.

Студентката беше категорична: "Ще разбера към коя имаш симпатии!"

За кое момиче говори - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

