Участниците от „Ергенът: Любов в рая“ с трепет очакват церемонията на розата, която ще случи след броени часове. Всички са се подготвили подобаващо за случая – жените са облечени с красиви рокли, мъжете – с елегантни костюми.

Но времето минава бавно и, оказва се, е идеално за създаване на нови конфликти. В неочаквано пререкание влизат Лили и Радо.

Всичко започва от случайно подхвърлената реплика от страна на Радо: „Време е скандали“. Повечето участници се усмихват на шегата му, но не и Лили. Тя го срязва: „Днес няма да палиш?“ И го напада, казвайки, че често подтиква хората към конфликти, нещо което по думите ѝ, е „много грозно.“

И не спира до тук. Определя борсовия трейдър като лицемер и интригант. „Но, защо?“, недоумява Радо. „Просто защото изведнъж започнах да те виждам в съвсем друга светлина“, категорична е Лили Естер.

И допълва колко е разочарована от факта, че само преди ден, младият мъж e заявил открито: „Не знам дали някога ще срещнеш толкова голям непукист като мен. Чисто гол и пред камерите мога да се съблека. Изобщо не ми дреме. Нямам никакви задръжки, грам.“

Това е възмутило Лили, която допълва и, че не разбира „смесените сигнали“, които Радо ѝ изпраща от самото начало.

Снимка: bTV

Радо остава възмутен и споделя пред камерите, че той е направил всички нужни крачки към нея. „Аз не мога да си блъскам главата в стената и да се моля на една жена.“

Очевидно е, че Лили е засегната от „непукизма“ на Радо. И смята, че той не е това, за което се е представял в самото начало. „Вече виждам един съвсем друг човек“, тъжно констатира танцьорката.

Още за неочаквания скандал – гледайте видеото:

