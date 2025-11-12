Според Габи, Красимир се опитва във всяка свободна възможност да бъде далеч от Анна-Шермин. Той често не прекарва време в мъжката вила и е при останалите участници. В откровен разговор с част от тях, той издаде, че е разколебан в избора си.

Красимир се присъедини на масата при Габи, Блага и Денислав. Момичетата веднага де опитаха да изкопчат повече информация относно срещата му с Киара. Уви, той единствено призна, че причината поради която не я е хванал за ръка е единствено заради реакциите на Шермин.

Благовеста го попита как е приел обидите по негов адрес от страна на Анна, но той отговори спокойно:

"Това, че на мен не ми се говори с нея, не значи, че аз нямам обща култура. Тя е толкова тъпа!"

След като Красимир излезе, повече хора се събраха в кухнята и обсъдиха сложната ситуация, в която се намира, както и лични подробности от живота на Шермин.

По-късно, когато стана време за коктейла преди церемонията на розата, Красимир реши да предложи на Радо да се включи в неговия план, който е Краси да даде роза на Анна, а Радо на Киара.

Бизнесменът му обясни, че иска да "тръгне" към певицата впоследствие, както и че ще влязат още момичета, с които може трейдъра да се матчне.

