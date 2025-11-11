Във вилата на "Ергенът: Любов в рая" събитията стават все по-емоционални и все по-горещи. Но какво се случва с уж стабилната двойка Красимир и Шермин? Дали пък отношенията им не се пропукват и какво се случи, когато двамата се усамотиха в банята?

Хаос в рая - ще продължат ли напред заедно Краси и Шермин

След срещата на Красимир и Киара, нещата между него и Ана-Шермин определено започнаха да охладняват. Ревност, нападки и откровени признания - в главата на бизнесмена Краси определено цари хаос. Самият той споделя:

"Шермин има постоянно изисквания, изисквания... В същото време не виждам нещо, което да получавам", казва Красимир.

"Тя е много различна от Киара. Свикнала е всичко да го приема като даденост, свикнала е да е глезената принцеса, свикнала е центърът на вниманието да е около нея", добавя още той.

Малко по-късно, Краси и Шермин се усамотяват заедно в банята, но какво точно се случва между тях - никой не знае. След този момент двамата продължават да се дэржат както обикновено, но по всичко си личи, че Шермин изпитва ревност и недоволство от неговите разговори с певицата Киара.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая"

