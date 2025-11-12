Красимир се озова в центъра на множество скандали в "Ергенът: любов в рая". Той е единственият, за когото се борят две жени. Ана-Шермин заяви интерес към него още в началото на риалитито и дори получи пръстен. Киара пък установи, че изпитва чувства и от обикновена симпатия те се превърнаха в засилен интерес.

Ще стане ли обаче ситуацията - от два стола на земята?

Снимка: bTV

Красимир и Ана-Шермин - от Перник до Дубай

Красимир и Шермин се заформиха като двойка още в началото на предаването. Двамата прекараха доста време заедно. Споделяха лични неща – за хобита, любими занимания и дестинации. Но въпреки привидния интерес и безкрайните въпроси, Шермин, сподели, че той е "пример за това да имаш бицепси, но не и обща култура.“

Борейки се за сърцето на Шермин, Красимир дори й прочете сонет от Шекспир.

Крайните емоции на Шермин обаче не спряха. Бизнесменът не издържа и даде израз на чувствата си. „Все се кара, все иска скандали, все иска нещо“, сподели той пред Джан Микеле. Истинската драма между двамата се разпали, когато Емили открито провокира всички, споделяйки че с Красимир се познават извън формата.

Влизането на Киара в имението пък буквално отвори кутията на Пандора и стана причина за много скандали между нея и Шермин.

По-късно Красимир беше поставен пред избор - дали да избере Ана-Шермин или Киара. След като той взе своето решение, стана ясно, че иска да продължи с попфолк певицата в предаването. Но това беше само за кратко! Шермин не само се върна с букет цветя, но и нарече себе си Кралицата.

"Тя е много различна от Киара. Свикнала е всичко да го приема като даденост, свикнала е да е глезената принцеса, свикнала е центърът на вниманието да е около нея!"

Пикантен момент между Шермин и Краси в банята постави много въпросителни - подвластен ли е най-желаният ерген на женсото изкушение. А обидите, откритите нападки и намеците между Шермин и Киара са буквално за всяка дума и повод.

Красимир и Киара - какво искат жените?

Певицата от Бургас – синеоката Киара, влезе по-късно в романтичното риалити. Но пък - какво влизане!

В началото борбата за Краси беше за нея по-скоро въпрос на женско превъзходство. Тя успя да спечели вниманието му, да получи роза, а Шермин да си тръгне. Но не завинаги!

Снимка: bTV

След признанията на Киара, че просто е играла игра, дойде и голямата промяна. След връщането на Шермин, Киара осъзна, че е развила чувства към Краси. Установи също, че е сгрешила, като е накърнила егото му с поведението си. Емоциите и дори прераснаха в ревност.

"Не виждам смисъл да крия емоциите си, да се преструвам, да играя някакви игри, защото съм крайно изморена и искам нещо истинско и се надявам да го намеря в Красимир", сподели пред камерите Киара.

Кой е Красимир?

Краси има икономическо образование и развива собствен бизнес. Управлява авто къща и заложна къща. Признава, че е суетен, егото му е голямо и харесва луксозния живот.

Има и ясна представа каква трябва да е жената до него - красива, със стегнато тяло. Твърди, че има радар за златотърсачки.

На въпроса на какво би искал да научи бъдещите си деца, отговаря така:

"Да бъде добър и стойностен човек преди всичко и да се труди до края, за да постигне целите си, да спортува и в никакъв случай да не употребява алкохол, наркотици и други неща, който аз не приемам."



Смята, че най-силното му оръжие на първа среща е да бъде себе си.

Киара или Шермин е по-подходяща за Краси? Киара 0

Шермин 0 Резултати Гласувай

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая"

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK