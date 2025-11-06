Певицата от Бургас – синеоката Киара от "Ергенът: Любов в рая" откровено призна, че изпитва силни емоции към Красимир. За нея ситуацията определено не е лесна, тъй като Краси все още прекарва цялото си време с Ана-Шермин и не е направил своя категоричен избор.

Бургазлийката обаче изглежда е развила сериозни чувства към него и дори смята, че е сгрешила, когато е накърнила егото му с поведението си.

От своя страна избраницата на Красимир – Шермин решава да бъде честна с него, като му казва: "Просто би ми се искало да има от теб малко повече инициатива. Дори когато, да речем, хората казват нещо, да имаш малко повече мнение", споделя тя.

"Ако искаш постоянно да се карам с хората, да влизам постоянно в скандали и така нататък, може би да - не ти пасвам. Мисля, че няма кой да ти пасне в тази къща, да тича по теб ей така", отговаря категорично Красимир. Той добавя и че тя не умее да прави никакви компромиси. Как ще се развият нещата между тях и какво ще случи между Краси и Киара - предстои да разберем.

