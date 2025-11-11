Киара и Красимир намират време да останат насаме и да споделят емоциите, които изпитват един към друг. Бизнесменът Краси все още не е сигурен дали синеоката певица е напълно искрена с него, докато Киара открито му признава

"Аз виждам, че той ме харесва. Той ми го показва" - каза Киара с усмивка на уста - "Дори само с поглед, с някакви недомлъвки, закачки, аз виждам, че той намира спокойствие в мен".

"Ревнувам! Теб те ревнувам! И ми е гадно, и ми е тъпо, защото аз наистина започнах да те харесвам супер много и да изпитвам някаква привързаност", сподели Киара на Красимир.

Той обаче дълго време запази мълчание и не отговори нищо на русото изкушение. Видимо замислен и разтревожен, той се обърна към нея и сподели, че не желае никога да я вижда тъжна. След трогателните думи на Киара, Краси определено започна да си дава равносметка за избора си и приема, че всъщност певицата наистина се е привързала към него и изпитва реални чувства.

Но дали това ще е достатъчно, за да наклони везните в нейна полза – предстои да разберем.

Раговора им гледайте във видеото най-отгоре.

А как реагира Шермин, когато Киара и Красимир отидоха на среща – вижте тук:

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая"

Коя е по-умна? Шермин или Киара?

